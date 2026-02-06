国内投入も予定の新型「bZ4Xツーリング」に期待高まる

トヨタのニュージーランド法人は2026年1月8日、新型SUV「bZ4Xツーリング」を発表しました。



SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

トヨタ「bZ4X」は専用の電動プラットフォームを採用した、トヨタ初の本格BEVとして2021年に発表されたSUVです。スバルとの共同開発モデルで、スバルのAWD技術とトヨタの電動化技術が融合。スバルからは「ソルテラ」の名称で販売されています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“4WD”ステーションワゴン“SUV”」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年には内外装デザインが変更されるとともに、航続距離や充電性能など、BEVとしての基本性能が大幅に向上した改良モデルが登場しています。

そしてこのとき、派生モデルのbZ4X ツーリングの登場が明らかになりました。

bZ4Xツーリングは、bZ4Xをベースにし、リアオーバーハング（後輪中心から後方の部分）を延長することにより、積載性を高めた派生モデルです。

ラゲッジスペースが拡大され、利便性を高めるとともに、最大75kgの積載重量に対応するブリッジ型ルーフレールが新たに装備され、よりアクティブなライフスタイルをサポートするモデルとなっています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1670mmとなっており、ベースモデルのbZ4Xと比較すると全長が140mm、全高が20mmそれぞれ大きくなっています。

フロントはbZ4Xと同様ですが、リアセクションはツーリング専用設計となっており、リアコンビネーションランプが横一文字に配置されたワイド感のあるデザインを採用しています。これにより、アウトドアシーンで映えるスタイルを実現しました。

インテリアデザインは基本的にbZ4Xと同様で、改良モデルで備わった14インチのマルチメディアスクリーンとスマホのワイヤレス充電器2つが標準装備。インパネ周辺のデザインも刷新させ、開放的なフロントビューの実現に役立っています。

内装色にはオプションとして設定されるカーキとブラックのコンビシートを設定。アウトドアを彷彿とさせ、アクティブなドライブシーンを演出します。

パワートレインについては、モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化したeアクスルを前後輪軸に搭載した4WDシステムを採用しています。

バッテリー容量は74.7kWhで、最高出力はbZ4X（4WDモデル）より25kW（34馬力）増加した280kW（380馬力）を発生します。

bZ4Xツーリングの発売は2026年秋を予定しており、ニュージーランドにおける販売価格は6万9990NZドル（約661万円）。

bZ4Xの価格は標準グレードが5万6990NZドル（約539万円）、上級グレードが6万6990NZドル（約633万円）であり、価格差は比較的少なくなっています。

トヨタ ニュージーランドの最高戦略責任者であるアンドリュー・デイビス氏は「bZ4Xツーリングは、長年にわたってAWD（全輪駆動）のワゴンやSUVが高い人気を誇るニュージーランド市場にとって、理想的なBEVです。特に子どもがいるファミリー層から人気を集めるでしょう」と述べています。

※ ※ ※

ニュージーランドで発表された新型bZ4Xツーリングについて、SNSなどには関心を寄せる人も多いようで、多くのコメントが寄せられています。

「これ、日本でも売ってほしい！」「 SUVだと荷室が物足りないことがあるから、このサイズ感は理想的」「カローラツーリングのEV版みたいな位置付け？」「ニュージーランドだけじゃもったいない。日本で出せばbZ4Xより売れるんじゃない？」など、日本導入を期待・要望する声が多くみられます。

日本においては2026年春頃に発売される予定であり、正式発表が待たれるところですが、すでに期待値が高いことがうかがえます。

また、「意外とバランス良くてカッコいい」「最近のサメ顔、このツーリングのスタイルに一番似合ってる気がする」「キャンプに行くには最高の一台」など、デザインやパッケージを評価する声も。

このほか、「380馬力ってすごいな」「これなら快速ワゴンとして楽しそう」「このパワー、かなり楽になりそう」「かなり攻めてる」「トヨタもいよいよ本気で走りのEVを作ってきた感じ」など、出力を高めた動力性能に関心を持つ人も多いようです。