【関西の雪 どうなる？】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/2月6日】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁は、今朝（6日）大雪に関する近畿地方気象情報を発表しました。
［雪の予想］
７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 ４０センチ
近畿北部平地 ３０センチ
近畿中部山地 ３０センチ
近畿中部平地 ３センチ
近畿南部山地 ３センチ
その後、８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 ５０センチ
近畿北部平地 ４０センチ
近畿中部山地 ５０センチ
近畿中部平地 １５センチ
近畿南部山地 １０センチ
近畿南部平地 ３センチ
でしょう。
シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日、11日に近畿地方に雪雲や雨雲がかかっています。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
