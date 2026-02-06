近畿地方 今後の天気は？

気象庁は、今朝（6日）大雪に関する近畿地方気象情報を発表しました。

近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

［雪の予想］

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 ３センチ

近畿南部山地 ３センチ

その後、８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ５０センチ

近畿北部平地 ４０センチ

近畿中部山地 ５０センチ

近畿中部平地 １５センチ

近畿南部山地 １０センチ

近畿南部平地 ３センチ

でしょう。

シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日、11日に近畿地方に雪雲や雨雲がかかっています。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶６日（金）～１１日（祝）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

６日（金）

▶５日（木）～１０日（火）の近畿地方の雪雨シミュレーション・16日天気予報

７日（土）

８日（日）

９日（月）

１０日（火）

１１日（祝）

16日間天気予報

▶６日（金）～１１日（祝）の雪雨シミュレーション