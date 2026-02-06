J1アビスパ福岡は1月27日、福岡市内でクラブが地域とともに社会課題解決を目指す取り組み「シャレン！」の活動報告会を行った。パートナー企業の関係者など約110人が参加。昨年の実績や、今年の活動方針などを紹介した。

昨年は福岡少年院の在院者によるベスト電器スタジアムの芝保全活動を行い、報告会では非行少年の再犯防止・社会復帰支援に携わる「株式会社一」（京都市）代表取締役兼CEOの中馬一登氏によるトークイベントが実施された。

このほか、昨年は次世代のリーダー育成を目的とした企画を新たに始め、学生が「シャレン！」や、ホームタウン活動の推進を行った。選手やスタッフが着用したトレーニングウエアを小物にリサイクルして販売する「アップサイクルプロジェクト」、スタジアムでの環境セミナー、ペットボトルキャップを集めてワクチン寄付につなげる活動なども実施した。

参画企業数は初年度の19社から、3年目の昨年は68社まで拡大した。Jリーグは今年、気候変動問題を解決するための活動の一環として、スポーツを通じた環境サステナビリティの取り組みを数値化し、その進捗（しんちょく）や目指すべき方向性をわかりやすく把握できる仕組みとして、国際的なイニシアチブ「Sport Positive Leagues （スポーツポジティブリーグ、略称SPL）」への参画を決定した。アビスパもJリーグの方向性に合わせたシャレンパートナーとの活動を考えていく。

「シャレン！」事業の推進するアビスパの佐川諒執行役員は「シャレンは学ぶし、動くし、横のつながりも作っていくコミュニティーとして、今年以降も運営していきたいと思っています。よりサッカー要素を入れて皆さまで楽しみながら社会を良くし、福岡県民、日本の誇りとなるサッカークラブを、シャレンを通して実現できたらと思っていますので、ぜひ引き続き2026年も『共闘』なのでともに戦っていただければと思っています」と話した。