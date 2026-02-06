中国地方はどうなる？

気象庁によりますと、中国地方では、８日は警報級の大雪となる見込みです。気象庁は、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月6日（金）～11日（水）雪雨シミュレーション【気象庁 5日現在】

［気象概況］

８日は、中国地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



［雪の予想］

中国地方では、８日は警報級の大雪となる見込みです。

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ４０センチ

山陽 平地 １５センチ

山陰 山地 ５０センチ

山陰 平地 ２０センチ





四国地方はどうなる？

その後、８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、山陽 山地 ５０センチ山陽 平地 ３０センチ山陰 山地 ７０センチ山陰 平地 ３０センチ

また、四国地方でも８日から９日ごろにかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。気象庁は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼びかけています。

［気象概況］

四国地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、８日から９日頃にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。



［雪の予想］

四国地方では、８日から９日頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 １センチ

山地 １０センチ

その後、８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 ２０センチ

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。



▶6日（金）～１1日（水）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

６日（金）

【中国地方】

広島県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



岡山県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では午後は雪や雨の降る所がある見込みです。



山口県は高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、気圧の谷や寒気の影響により次第に曇りとなり、雪や雨が降る所があるでしょう。



鳥取県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨や雪が降る見込みです。



島根県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夜は東部や隠岐を中心に雨や雪が降る見込みです。



【四国地方】

香川県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



愛媛県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



高知県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



徳島県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。

７日（土）

８日（日）

９日（月）

１０日（火）

１１日（水）

