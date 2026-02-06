ミセス 若井滉斗“グラミー賞”オフショットをファン絶賛 「イケ散らかしてる」 「爆イケすぎる」
Mrs．GREENAPPLEのギタリスト若井滉斗が、2月5日（木）に自身のInstagramを更新。日本時間2月2日（月）に、アメリカのロサンゼルスにあるクリプト・ドットコム・アリーナにて開催された「第68回グラミー賞授賞式」のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】サングラスで印象ガラリ！ 若井滉斗＆大森元貴の2ショット
■二度目の「グラミー賞」
今回若井がアップしたのは、オールブラックのコーディネートに身を包んだ自身のソロカットを含む4枚の写真。
1枚目は、鏡越しに撮影された若井の自撮りカットが披露されており、黒のタートルネックを着た彼の指には存在感抜群のリングがはめられている。
また、スタイルの良さが際立つ全身カットのほか、サングラスをかけた若井とボーカル＆ギターの大森元貴が肩を並べてカメラに顔を向けている2ショットも公開。
同投稿を見たファンからは「イケ散らかしてる」「ちょっとかっこよすぎて意味がわかりません」「もとぱかっこいいー」「指も長くて綺麗すぎ」「ひろぱ爆イケすぎる」など絶賛する声が集まった。
なお、Mrs．GREENAPPLEは昨年実施された「第67回グラミー賞授賞式」でも同じ会場を訪れており、「グラミー賞」への参加は二度目となった。
引用：「若井滉斗」Instagram（＠hiloto_wakai_mga）
