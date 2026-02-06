「日本サッカーは大成功だ」96戦22発の日本代表FWが５大リーグへ！新天地デビューに韓国メディアが驚嘆！「14人目を輩出した」
藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するドイツ１部のザンクトパウリは、現地２月３日に開催されたDFBポカールの準々決勝で強豪レバークーゼンとアウェーで対戦。０−３で敗れた。
藤田と安藤が先発したこの一戦で、１月31日に加入したばかりの原は80分から途中出場。新天地デビューを飾った。
その26歳の初陣に注目したのが、韓国メディア『マイデイリー』だ。「日本サッカーは大成功だ。14人目のブンデスリーガーを輩出した」と、驚きをもって報じている。
同メディアはかつて、イストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン（ベルギー１部）でプレーした過去に触れつつ、「２年半でヨーロッパの舞台に戻った」と続けた。
「原は京都で通算91試合に出場し、22ゴール16アシストを記録し、活躍した。2025年には日本代表としてE-1サッカー選手権に出場して優勝を経験した。このような活躍をもとに、ザンクトパウリの関心を受け、ブンデスリーガ入りに成功したのだ。原は今シーズンのブンデスリーガで活躍する14人目の日本人選手になった」
５大リーグでプレーする日本人が続々と増える現状に、驚きを隠し切れないようだ。
５大リーグでプレーする日本人が続々と増える現状に、驚きを隠し切れないようだ。
