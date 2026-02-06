またひとり海外挑戦か？ ロス五輪世代の“20歳注目FW”が欧州クラブのトレーニングマッチ出場へ！「しばらくの間、トライアルに参加する」
桐蔭横浜大に所属するU-23日本代表のFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄が、欧州クラブのトレーニングマッチに参加するようだ。
デンマーク２部のAaBはクラブ公式サイトで、現地２月６日の午後に行なわれるACホーセンスとの練習試合の登録メンバーを発表。その一覧の最後に「ゲストプレイヤー」として、20歳のンワディケの名前が記載された。
また、デンマークメディア『Nordjyske』は現地２日、「AaBには月曜日からしばらくの間、日本人ストライカーのンワディケがトライアルトレーニングに参加する」と報道していた。
ンワディケは昨年から年代別代表に招集されている注目株。先月に行なわれたU-23アジアカップでは、U-23日本代表（実質ロス五輪世代のU-21代表）の一員として６試合に出場し、前線での力強いポストプレーや献身的な動きで存在感を発揮。日本の大会２連覇に貢献した。
大学在学中ながら、欧州クラブのトライアルに参加する機会を得た20歳のストライカー。練習試合でのパフォーマンス次第では、海外挑戦への道が一気に開ける可能性もあるか。その動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
