2kg以上の金塊が…

SNSを通じて金の投資を持ちかけ、4150万円相当の金塊をだまし取ったとして、マレーシア国籍の男が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、マレーシア国籍で住所不定・無職のウォン・ジュン・ハオ・ウィリアム容疑者(20)です。

ウォン容疑者は去年7月、仲間と共謀して熊本市に住む72歳の男性にSNSで金の投資を持ちかけ、3回にわたって金塊2.4kg、約4150万円相当をだまし取った疑いが持たれています。

ウォン容疑者は、金塊の「受け子」だったとみられます。

“経済学者の大学副教授”らが集うSNS

去年6月ごろ、男性のSNSに“中国人と日本人のハーフの女性”を名乗る女性からメッセージが届くようになりました。

何度かやりとりを重ねると、別のSNSに誘導されたということです。

そこは数人が会話を交わすグループトークで、“ハーフの女性”の他、“中国の経済学者の大学副教授”、“カスタマーセンターの職員”などを名乗る人物が、金の投資話に興じていたということです。

そのSNSで、“経済学者”が「資金を2.3倍に引き上げる自信がある」と持ち掛けました。

こうして金塊は騙し取られた

“経済学者”は、男性に金を渡すよう要求しました。

「証券会社の職員が行くから。金を渡してもらったら、ドルに両替して取引口座に送金する」

男性はこの人物の言う通りに金塊を購入し、ショッピングセンターやホテルなど3回に分けて、“証券会社の職員”を名乗る受け子、ウォン容疑者に渡したということです。

こうして2.4kgの金塊、約4150万円相当がだまし取られました。

日本語話せず どうやって受け子を？

警察によりますと、ウォン容疑者は日本語を話せないといいます。

では、どうやって男性とやり取りしたのか？

その仕掛けもグループトークにあったとみられます。

金塊の受け渡し前、千円札の紙幣番号の写真を男性に送り「この番号の紙幣を持った職員が受け取りに行くから、現場で確認してほしい」と伝えられていました。

男性はウォン容疑者が持ってきた紙幣番号を確認し、金塊を受け渡したということです。

“高額要求”は終わらず…ついに

男性は架空のアプリを紹介され、自分が投資した金塊の利益を見ていました。

しかし、アプリから利益額を引き出そうとすると「急な高額取引のため口座を凍結しました。解除するためには約2380万円が必要です」とメッセージが送られてきたのです。

その時、不審に思った男性が「SNSで知り合った相手から投資話を持ちかけられ、信じて金を渡してしまった」と通報したことで、事件が発覚しました。

受け子 3回目の逮捕

警察はウォン容疑者認否について「捜査に支障がある」として明らかにしていません。

去年7月に奈良県で、11月に新潟県で、同様の手口の事件の容疑者としてすでに逮捕されていて、「組織的な犯行で、他にも事件に関与している人物がいる」と見て捜査を進めています。