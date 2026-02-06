◎全国の天気

北海道は猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。大雪となる所もあるでしょう。東北から山陰にかけての日本海側は広く雪や雨が降りそうです。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、九州や四国はにわか雨があるでしょう。沖縄本島は夜から雨で、雨脚の強まる所もありそうです。

◎予想最高気温

北日本の日本海側は冷たい風が強まり、真冬の寒さとなるでしょう。札幌は前日より3℃低い氷点下1℃、青森は前日より5℃低い0℃の予想です。北陸や山陰も前日より低く、新潟は5℃、金沢は7℃、鳥取は9℃の予想です。

一方、関東から西日本の太平洋側は前日と同じくらいで、広く3月並みの気温となりそうです。東京は16℃で、3月下旬並みでしょう。ただ、こちらも午後は冷たい北風が強まり、夕方以降は急に冷え込みそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

7日（土）、8日（日）は山陰や近畿北部で雪が続き、8日(日)は大雪となるおそれがあります。また、8日(日)は九州や近畿の太平洋側など、普段雪の少ない地域でも、雪が降りそうです。気温が下がるため、路面の凍結にもご注意ください。来週11日(水)頃は広い範囲で雨が降る予想です。

・札幌〜名古屋

7日（土）、8日（日）は日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。関東甲信も山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所がありそうです。東京23区も含め積雪となる可能性があるため、交通障害や路面の凍結に留意してください。雪道では立ち往生やスリップ事故が発生するおそれがありますので、ノーマルタイヤでの車の運転は控えた方がよさそうです。

また、首都圏では少しの積雪でも交通機関に影響が出ることがあるため、交通情報もこまめにご確認ください。そして、7日（土）、8日（日）は一気に寒くなるため体調管理にもお気をつけください。週明け9日(月)は太平洋側で晴れ間が広がりそうです。