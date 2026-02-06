ますだおかだ岡田「おじいちゃんになりました」、“めでたい”ショット添え報告 4日に娘・結実が第1子出産を発表
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。4日に第1子出産を発表した娘でタレントの岡田結実（25）へ祝福の言葉を贈り、自身に起きた“めでたい”出来事を報告した。
【写真】「嬉しい事が続くね」孫誕生！岡田圭右が披露した“めでたい”ショット
岡田はこの日、インスタのストーリーズで、結実が第1子出産を報告した文書を引用し、「閉店ガラガラ おめでとう」とスタンプ付きで祝福していた。
その後の投稿では、「おめでとう 今朝の双子卵」と黄身が2つくっついた双子卵の写真をアップ。笑顔の絵文字とともに「嬉しい事が続くね」とつづり、「#岡田おじいちゃんになりました #双子の日に双子卵が出るというミラクル」とうれしさいっぱいに報告した。
この投稿には、「おめでとうございます」「うわお！」「なんと卵も祝福!?」「最高のおじいちゃんです」など、祝福の言葉が多く寄せられている。
圭右は1995年、元お笑いコンビの-4℃の岡田祐佳（上嶋祐佳）と結婚。長男で俳優の岡田隆之介（28）、長女・結実をもうけたが、2017年に離婚した。
