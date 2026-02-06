フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ 明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」が５日、放送され、長野五輪スピードスケート男子５００メートル金メダリスト・清水宏保氏の知られざる一面に視聴者の反響の声が集まった。

冒頭で浜田雅功から「隣のお兄ちゃんは誰なんですか？」と佐久間アナの隣で思わず苦笑いを浮かべた清水氏。現地から「ボンジョールノ〜！」と笑顔で手を振るなど明るい人柄をのぞかせたのはほんの序章だった。

中継中に選手村の内部と生中継でつないでいる設定だったが「本当に２分弱のブイ（ＶＴＲ）でテンポよく」とまさかのポロリ。浜田から「ブイ言うてもうてるやん」と指摘されると、「やっちまった〜」という表情を浮かべつつ「すみません、中継です」と冷静に言い直した。

その後、開会式の会場となるサンシーロスタジアムへ移動した清水氏。ここで「先ほど選手村の前で新濱選手と佐々木選手にお会いしました。ものすごいドライな対応をされました」と真顔で激白すると、スタジオは大爆笑に包まれた。さらに吉田雪乃の臨時コーチを務めていることを明かし、「会う機会はあるんですか？」と問われると「いや、どうですかね。またドライな対応されるかもしれないので。一応レジェンドと言われているんですけど、ぜんぜんみんなレジェンド枠で扱ってくれないんです。スピードスケート界で」と悲しい現状を吐露した。

また「今回はどういった目的で？」と質問が飛ぶと「実はですね、今回は他局さんで来てるんですけど」とテレビ業界では珍しい激白。浜田らから「そんなこと言わんでええねん！」とツッコまれるなど、人柄がにじむ出演となった。

視聴者も「清水宏保さんってこんなに面白い方だったのね」「天然っぽくって和む〜」「清水宏保の見た目が若すぎるｗ」「傷つく事を恐れるレジェンド」「清水宏保、なんかめちゃくちゃおもろいなｗ」と好感を抱いた様子。番組内では他にも選手へのインタビューなど、五輪開幕を直前に控えた企画が実施されていた。