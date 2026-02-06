第６回ＷＢＣの参加２０チームの最終ロースターが５日（日本時間６日）に発表された。２０１７年大会以来の覇権奪回に挑む「チームＵＳＡ」はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）をキャプテンとし、６０本塁打のカル・ローリー（マリナーズ）、世界一捕手ウィル・スミス（ドジャース）、ブライス・ハーパー（フィリーズ）、ボビー・ウィット・ジュニア（ロイヤルズ）、本塁打王カイル・シュワバー（フィリーズ）、コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）ら破壊力抜群の野手陣が並んだ。

投手もポール・スキーンズ（パイレーツ）、タリク・スクーバル（タイガース）のサイ・ヤング賞コンビを中心にノーラン・マクリーン（メッツ）、ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、復活するクレイトン・カーショー（前ドジャース）ら豪華な顔ぶれが名を連ねた。

最強布陣が確定し、チームＵＳＡのマイケル・ヒルＧＭは「この素晴らしい才能ある選手たちを我々に託してくださったメジャーリーグの球団に感謝します」と述べ、率いるマーク・デローサ監督も「このチームを作るのは容易ではありませんでしたが、目的意識と誇りを持って取り組んできた。胸に『ＵＳＡ』のロゴを掲げる意味を理解しています。トロフィーを持ち帰る準備は万端です」と米メディア「ＭＬＢネットワーク」などに意欲を語っている。

また前回大会でキャプテンを務め、決勝戦の最後の打者として日本の大谷翔平と対峙したマイク・トラウト（エンゼルス）の選出はなかった。