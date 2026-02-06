【不調の正体】40代からの疲れや痛みは加齢のせいじゃない？「体の使い方」に潜む落とし穴【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

知れば知るほど疲れない！ 痛めない！体のヒミツ

意識するだけで疲れない、痛まない体を手に入れる。まずは、体について知りましょう。

疲れや痛みの原因は、体の使い方にあった！

40代以降になると、「体がだるい」「疲れやすい」「体のあちこちに痛みがある」と訴える方が多くなります。50代、60代、70代、80代と年齢を重ねるほど、どこかが悪くて当たり前です。確かに年齢と共に、筋肉量は落ち、硬くなっていきます。

しかし、そればかりが原因ではありません。ポイントは「体の使い方」にあります。若いうちは、間違った体の使い方をしていても、筋肉量と柔軟性によってカバーされてきました。本人はこれっぽっちも、自分の体の使い方が間違っているなんて思いもしません。そもそも体の使い方という意識を持った経験すらないでしょう。

けれども間違った体の使い方は、ジワジワと肉体に負担をかけ続けます。負担と回復とのバランスが悪くなってきて、こっそりと静かに体を追い込んでいくのです。気付けば体のあちこちが傷んで辛くなり、疲れやだるさにもつながっていきます。痛いから、だるいからあまり動きたくないと運動量が落ちてしまったら、完全に悪循環に入ります。

