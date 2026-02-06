アジア株 銀再び急落で市場心理悪化 豪州株1カ月ぶり安値、中銀総裁タカ派 アジア株 銀再び急落で市場心理悪化 豪州株1カ月ぶり安値、中銀総裁タカ派

アジア株全面安 銀再び急落で市場心理悪化 豪州株1カ月ぶり安値、中銀総裁タカ派



東京時間11:09現在

香港ハンセン指数 26438.24（-447.00 -1.66%）

中国上海総合指数 4052.19（-23.73 -0.58%）

台湾加権指数 31402.83（-398.44 -1.25%）

韓国総合株価指数 5068.52（-95.05 -1.84%）

豪ＡＳＸ２００指数 8740.60（-148.62 -1.67%）



アジア株は全面安。貴金属価格とビットコインの急落、ナスダック3日続落を受け投資家心理が悪化している。



ウォーシュ次期FRB議長の政策方針を確認するまでは不安定な相場が続く見通し。トランプ米大統領はFRBに対し大幅利下げを要求していることから、ウォーシュ氏は積極的に利下げに動くはずだが…。利下げに慎重な姿勢を示せば米ハイテク株と貴金属価格はさらに下落する恐れがある。クック理事らFRB当局者はさらなる利下げに消極的だ。



きょうもアジア市場で銀価格が急落、スポット銀は一時1オンス＝64ドルちょうど付近まで急落し12月17日来の安値をつけた。1月29日の史上最高値121.65ドルから数日で40%超下落している。金やパラジウム、プラチナも大幅下落、原油価格も追随して下落した。ビットコインは日本円で1千万円の大台を割り込んだ。



春節大型連休を前に中国の投資家やファンドが利益を確定しているとの声。銀は市場規模が金よりも小さいため変動が激しい。それでもここ数日の動きは異常でトレーダーはもはやカジノだと驚いているという。スポット銀は朝の下げをほぼ帳消しにしているが、いつ再び急落するかわからない。



豪州株は1カ月ぶり安値をつけている。貴金属や原油などの商品相場の下落に加え、豪中銀の追加利上げ観測が重石。



ブロック豪中銀総裁はインフレが中銀目標範囲に戻るのは27年半ば以降と予想。需要の伸びが予想よりも強く、供給の伸びが依然として限定的であればインフレが持続する可能性が高いと指摘。



上海株は下落も下値は限定的。14日からの春節大型連休を前に中国当局が市場の鎮静化を図る可能性がある。



市場では政府系ファンド「国家隊」が株式下支えに動くとの期待が広がっている。また、大型連休に伴う消費拡大期待も広がっている。中国政府は休みを昨年より1日多く設定し消費回復を狙う。

