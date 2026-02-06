坂本花織 ジャンプ20本中17本成功！悲願の金メダルへ調整順調【ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート】
【動画】坂本花織 公開練習｜https://youtu.be/G2PVBzZT6JI
6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子で金メダル候補の坂本花織（25=シスメックス）が、公開練習で高い技術力を披露。
練習では20本のジャンプに挑戦し、そのうち17本に成功。悲願の金メダル獲得に向けて順調な調整を続けている。
坂本は初練習に続き、今回も貸切状態のリンクで練習を行った。この環境を最大限に活用し、35分間の練習時間の半分以上をジャンプ練習に充てた。集中した環境での練習は、本番に向けた精神面の調整にも良い影響をもたらしていると見られる。
リンクでは坂本選手の白いジャケットと日の丸のワッペンが映え、氷上での動きは安定感がある。特に、ジャンプの着氷の確実性は高く評価されており、今大会での活躍が期待される。
