ソニーは、公式サイトや公式Xにて「第6感、揺さぶる ～サウンドエンジニアとの共創～」と題したティザービジュアルを公開している。ティザービジュアルはヘッドフォンの製品ページで公開されていること、公式Xでは「Headphone」のハッシュタグが使われていることから、ヘッドフォン/イヤフォンの新製品と思われる。

ティザービジュアルには「2026.2.13 9:00 JST」とも記されており、13日9時に新製品が登場する見込み。

また、英語版「Sony Electronics(@SonyElectronics)」の公式SNSには、同一製品と思われるティザームービーも投稿。映像内で「Next generation of earbuds.(次世代のイヤフォン)」と言及されており、充電ケースらしきシルエットが映されているため、新製品は完全ワイヤレスイヤフォンともみられる。

なお、2月6日時点でのソニー完全ワイヤレスイヤフォン最上位モデルは、2023年に登場した「WF-1000XM5」となっている。