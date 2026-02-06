2月2日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが“節分に必ずやること”を明かした。

©ABCテレビ

この日のテーマは「太巻きに合う副菜」。節分には欠かせない“豆”を使ったおかず「大豆と昆布のうま煮」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

放送翌日の2月3日は節分。その年に縁起がいいとされる方角「恵方」を向いて食べる太巻き寿司「恵方巻き」と、パパが鬼の役になる「豆まき」は、DAIGO家でも恒例行事になっているようだ。

©ABCテレビ

そんな節分の過ごし方についてトークをくり広げるなか、DAIGOが恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」を出題した。問題は「毎年、DAIGOは今年の方角を何で調べているでしょう？」。簾先生は「インターネットで？」と推理するが、正解は「スマホです」とDAIGO。スマートフォンのコンパスアプリを使い、「ビタッ！と完ぺき」な恵方の方角をしっかり確認するらしい。

【動画】明日に控えた自宅の豆まきに向け、「ワンランク上の鬼を演じられたら」とDAIGOが意気込みを発表!?

一方、簾先生はといえば、すでにざっくりと把握している東西南北の方角から「だいたいこれくらいかな」と恵方の見当をつけているそうで、そもそもコンパスアプリを一度も「使ったことがない」という。

「スマホのコンパス機能って、そもそもいつ使うんだろうな？と思ってました」と長年の疑問を打ち明ける先生に、「だから“恵方巻き”のとき」とズバリ応えるDAIGO。

©ABCテレビ

「1年に一回だけ？（笑）」と大笑いする2人のほのぼの節分トークに、視聴者からは「恵方はスマホのコンパス機能で調べるw同じく」「私も方角は先生と同じ方式です」「1年に1度日の目を見るスマホのコンパス機能」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

大豆と昆布のうま煮

＜材料（2人分）＞

大豆の水煮 200g

刻み昆布 20g

ちくわ 3本

油揚げ 1枚

にんじん 40g

青ねぎ（小口切り） 1本

サラダ油 大さじ2

【☆煮汁】

だし 400ml

みりん 大さじ1

砂糖 大さじ2

しょうゆ 大さじ2

＜作り方＞

（1）刻み昆布は水につけて5分置いて戻す。

（2）ちくわは斜めに7～8mm幅に切り、油揚げは3cm長さ、1cm幅の短冊切り、にんじんは小さめの乱切りにする。

（3）（1）をザルに取り出し、水気をきる。

（4）フライパンにサラダ油を熱し、昆布を中火で炒めて水分をとばし、ちくわ、油揚げ、にんじん、大豆を加えて炒め、煮汁のだし、みりん、砂糖、しょうゆを加えて煮立て、時々混ぜながら中火で7分煮る。

（5）（4）の煮汁がほとんどなくなったら器に盛り、青ねぎの小口切りを散らす。

【TVer】レシピ動画はこちら

©ABCテレビ

なお、「大豆と昆布のうま煮」の調理の様子は、2月2日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。