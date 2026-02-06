還暦迎えた小泉今日子の近影に「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」の声 60歳記念ツアーの舞台裏ショットを浅田美代子が公開
俳優・歌手の小泉今日子が5日、俳優・浅田美代子のインスタグラムに登場。「昨日は2月4日、キョンキョンの誕生日 還暦ライブ、NHKホールに行って来ました」と伝えられ、ステージ裏で撮影した記念ショットが公開された。
【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子
小泉は現在、60歳記念ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催中。4日には、東京・NHKホールで公演を行った。
浅田は「可愛い 元気 懐かしい歌も昔と変わらない歌声で」「楽しかった〜〜」とライブの感想をつづり、小泉のほか同じくライブ会場を訪れた泉谷しげる、リリー・フランキーらと撮影した記念ショットを披露。そして、改めて「キョンちゃん、おめでとう」と祝福の言葉を添えている。
この投稿に、ファンからは「キョンキョン！お誕生日おめでとうございます！」「キョンキョン！可愛い」「大好きなお2人仲良いのうれしいです」「かわらない美しさありがとうございます！」「写真のメンバー、すっごい〜」「キョンキョンも美代子さんも素敵に年齢を重ねていて励みになります」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子
小泉は現在、60歳記念ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催中。4日には、東京・NHKホールで公演を行った。
この投稿に、ファンからは「キョンキョン！お誕生日おめでとうございます！」「キョンキョン！可愛い」「大好きなお2人仲良いのうれしいです」「かわらない美しさありがとうございます！」「写真のメンバー、すっごい〜」「キョンキョンも美代子さんも素敵に年齢を重ねていて励みになります」など、さまざまな声が寄せられている。