我が子から見た目のことを悪く言われると、すごくショックですよね……。しかし、子どもなりの理由があることも。今回は、母親の見た目を悪く言う娘とのエピソードをご紹介します。

私そっくりの顔のくせに…

「小学4年生の娘が、急に私の見た目を悪く言うようになりました。『お母さんの顔、大嫌い』『もっと美人なお母さんがよかった』などと言ってきて、最初は適当にあしらっていたけど、毎日のように言われるとさすがに嫌な気持ちになって。怒っても逆ギレしてくるし、私も我慢の限界でした。

ある日、何度も見た目を悪く言う娘に、『あんただって私そっくりのくせに』『あんたも私と同じ顔してるよ』と言い返してしまったんです。そしたら、娘はすごく傷ついた顔をしていました……。

後日知ったことですが、娘はクラスメイトから見た目を悪く言われていたそうです。まさか、いじめられていたなんて……。私の見た目を悪く言うのは、八つ当たりのようなものだったのですね……。

今、娘は学校を休み続けています。娘の本音をしっかり聞いてから、もう私の見た目を悪く言うことはなくなりました。今は娘の心のケアに努めています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ 突然、お母さんの見た目を悪く言うなんて……。親としてすごくショックですが、娘さんなりに理由があったのですね。人の見た目を悪く言うほうが間違っているのだから、いじめに負けず立ち直ってほしいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。