夢の「時速500キロ」の世界が、かつてない規模で私たちを待っています！リニア中央新幹線の品川〜名古屋間開業に向けて着々と進む整備。JR東海は、2026年3月、山梨リニア実験センターで最新の「L0系改良型試験車」に体験乗車できるイベントを開催します。今回は日数・募集数ともに大幅に拡大され、改良型車両としては過去最大規模の1,920座席が用意されます。さらに初開催となる「シンカリオン」とのキッズコラボなど、春休みの家族旅行にもぴったりの内容です。

本記事では、鉄道チャンネル編集部の筆者が、メディア向けの体験乗車会に参加した際の感想を交え、倍率必至のプレミアムチケットを手に入れるための、詳細な募集要項と注目ポイントなどを徹底解説します。

【2026春】リニア体験乗車 クイックガイド

・目玉：改良型試験車（M10/M9）で時速500km走行を体感

・日程：2026年3月25・26・27日（一般）／31日（キッズ）

・場所：山梨リニア実験センター（都留市）

・費用：2座席 4,400円

・締切：2026年3月2日(月) 17:00（抽選制）

2026年 第1回の開催！抽選への申込は3/2まで

今回募集される、山梨実験センター（山梨県都留市）での超電導リニア「L0系改良型試験車」に乗車できる抽選制イベントは、2026年の「第1回」の開催になります。この「超電導リニア体験乗車」の開催日は、3月25日から27日の計3日間です。約40Kmの山梨リニア実験線で、時速500キロの走行を体感することができます。

当選者はL0系改良型試験車（M10）またはL0系改良型試験車（M9）に乗車します。乗車時間は乗り降りの時間も含んで約30分、各便の所要時間はおおむね1時間です。各日6回の設定で、集合時刻は10:15、11:15、13:15、14:15、15:15、16:15。

参加料金は、1区画（2座席）4,400円（税込）、2区画（4座席）は8,800円（税込）です。申込は区画単位で、1回につき最大2区画まで。募集期間は3月2日17時までです。当選通知は3月5日から11日の間に、順次メールで行うとしています。

集まれキッズ！『シンカリオン』×リニア体験乗車も

また、3月31日には「集まれキッズ！『シンカリオン』×リニア体験乗車」も実施予定です。

こちらは、小学生以下の参加者が1人以上いることが条件になります。こちらは、超電導リニア体験乗車に加えて、TVアニメ「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」の演出や展示を楽しめる内容で、参加者には限定グッズも用意されるそうです。

『シンカリオン』×リニア体験乗車イメージ （JR東海）

リニアもシンカリオンのイベントも楽しめるという内容ですので、小学生以下のお子様がいる方は、こちらでの体験もおすすめです。

改良型試験車M10とM9、超快適な車内体験を実感できる！

今回の体験乗車で当選者が実際に乗り込むのは、リニアの次世代を担う「L0系（エルゼロ）改良型試験車」ですが、「M10」と「M9」という2つの車両番号（車番）のものは、どちらも、乗客が乗るリニアの中間車両です。

メディア体験乗車会時のM9の車内の様子 （写真：鉄道チャンネル）

従来のL0系試験車は「走行データの収集」が主な目的でしたが、この改良型のM10/M9は、「より営業仕様に近い居住性」を追求して開発されています。

筆者がM9車両に体験乗車した際には、特に、一定速度に達した後に車体がレールから浮いての走行に切り替わる際の、静寂性やスムーズさには、非常に驚かされました。まさに、本当に500キロも出てる？のといった感じです。

L0系と比べて静粛性が格段に向上しており、時速500kmという極限の世界にいながら、従来の特急列車のような落ち着いた車内空間を体感できます。M10は、より環境負荷低減や省エネを目指した最新の車両です。

車内空間も広く快適に変化（M9のもの） （写真：鉄道チャンネル）

どちらの車両でも、単なるスピード体験ではなく、「未来の移動がどれほど快適になるのか」を自分の肌で確認できる絶好のチャンスとなることでしょう。

過去最大、前回の5倍以上となる、960区画･1920席の大募集！

超電導リニア体験乗車と集まれキッズ！『シンカリオン』×リニア体験乗車の4日間の合計で、960区画（1,920座席）が用意されることとなり、L0系改良型試験車による体験乗車としては過去最大の募集区画数・人数となります。

未来のスピードを自分の肌で感じるチャンス

今回の「超電導リニア体験乗車」は、これまでの試験走行の成果を一般の私たちが過去最大の規模で享受できる、極めて貴重な機会です。窓の外の景色が飛ぶように過ぎ去り、浮上走行へ移る際の独特の感覚。時速500kmという未知の領域を体験した記憶は、お子様にとっても一生の宝物になるでしょう。

募集期間は3月2日17時まで。先着順ではなく抽選制ですので、焦らず公式サイトの「応募要項」をしっかり確認してエントリーしましょう。2026年の春、山梨の実験線で「未来の音」を聞きに出かけてみませんか？

