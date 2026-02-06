味の素がマドを開けて上放れ、２６年３月期の事業利益予想を引き上げ

味の素<2802.T>がマドを開けて上放れし、４日続伸している。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の１兆６１８０億円から１兆６０００億円（前期比４．５％増）に引き下げた一方、事業利益予想を１８００億円から１８１０億円（同１３．６％増）、最終利益予想を１２００億円から１３００億円（同８５．０％増）に引き上げた。増益幅の拡大見通しを好感した買いが集まっている。



ヘルスケア等セグメントで売上高及び事業利益を上方修正。また、調味料・食品セグメントで売上高を縮小する一方で、事業利益を積み増す。加えて、今期に本社ビルの譲渡による固定資産の売却益が計上されることになり、最終利益が押し上げられた。４～１２月は売上高が１兆１６４１億６８００万円（前年同期比１．１％増）、事業利益が１４５９億９２００万円（同５．６％増）、最終利益が８９７億４９００万円（同８．９％増）になった。



出所：MINKABU PRESS