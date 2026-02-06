「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、アイスタイル<3660.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でアイスタイルは小安い。同社は化粧品の情報サイト「アットコスメ」を運営し、化粧品の店舗・ＥＣ販売も展開する。業績は好調で、第１四半期（２５年７～９月）の売上高は１８４億４２００万円（前年同期比２２．６％増）、営業利益は１０億３９００万円（同３６．４％増）だった。通期では売上高、営業利益とも連続の過去最高更新を見込んでいる。来週１２日に上期決算の発表を予定しており、これに対する期待が高まっているようだ。



出所：MINKABU PRESS