・ＥＤＰがストップ高カイ気配に張り付く、人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速

・三菱自が大幅高で４連騰、１０～１２月期営業増益でアセアン新型車が好発進

・リコーが急反騰、オフィス向け事業の成長と円安効果で今期業績予想を上方修正

・三菱総研が３日ぶり急反発、１０～１２月期営業益２．３倍で高進捗率を評価

・伊勢化は朝安後に反発、ペロブスカイト太陽電池巡る発表を材料視

・有沢製が急反騰し１９年８カ月ぶり２０００円大台乗せ、今期は一転営業増益の見通し

・インターメスは６日続伸、１月既存店売上高が１１．８％増で増収基調維持

・ＺＡＣＲＯＳは４年５カ月ぶり上場来高値、今期上方修正を好感

・カナミックＮは大幅高、第１四半期営業益２６％増で上半期計画進捗率５１％

・富士製薬はカイ気配で水準切り上げ、今期売上高・営業利益を上方修正

・ライトがカイ気配スタートで新値街道突入、４～１２月期営業３割増益で５％超の自社株買いもサプライズに



