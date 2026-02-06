2026年の幕開けと共に始まった冬ドラマの中で、ひときわ異彩を放っている作品がある。金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）だ。

昨今のドラマ界隈といえば、日曜劇場のようにお金も熱量もかけた重厚なサスペンスや、配信ドラマのように過激なバイオレンス、あるいは考察必須な伏線回収劇が花盛り。視聴者は画面にかじり付き、SNSでリアルタイムに感想を吐露し合う。そんなカロリーの高い視聴体験が主流となる中で、本作が提供するのは全く逆のベクトル……例えるなら熱々のサウナの後に浸かる「ぬるま湯」のような心地よさだ。

とはいえ忘れてはならないのが、これがテレビ朝日「金曜ナイトドラマ」枠だということ。『トリック』や『時効警察』をはじめ、数々の伝説的なオフビート作品を輩出してきたこの枠に脈々と受け継がれるのは、オトナが真面目にふざける遊び心のDNAだ。主演・松田龍平、監督・沖田修一というタッグは、その系譜における最新にして最強の回答であり、我々はただその歴史あるぬるま湯に身を任せればいい。

物語の舞台は、さびれた温泉街・西ヶ谷温泉。主人公の一ノ瀬洋輔（松田龍平）は、廃業した温泉宿ゆらぎやに住む探偵兼発明家だ。悪口を燃料にして走るサスティナブル（？）な乗り物「ドンソク」や、通常の2.5倍のスピードで山道を走れる「ニュー山村バランス」、口の中を自動で掃除してくれるらしいのだが、猛烈なくすぐったさに耐えなければならない「口ルンバ」など、シュールすぎる発明品を駆使して、事件を解決するどころか、斜め上の方向へと物語を牽引していく。

この奇妙な発明家を取り巻く住人たちもまた、一筋縄ではいかない面々ばかり。洋輔の幼なじみで、事あるごとに「ゆらぎや」に顔を出す清水（大倉孝二）と室町（水澤紳吾）、異常に口が悪いコンビニの看板娘あおい（髙橋ひかる）、そして警察もお手上げの難事件（？）を洋輔に丸投げしてくるベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）。

そんな浮世離れした異空間に迷い込んだのが、田舎暮らし系動画配信者・南香澄（片山友希）。再生数稼ぎのためにこの町のカオスを利用しようと目論む現代っ子の彼女が、西ヶ谷温泉の住人たちと妙に波長が合い、いつの間にかその輪に溶け込んでしまっているのが微笑ましい。

洋輔のもとに持ち込まれる依頼は、「松茸泥棒の捜索」から「地底人探し」、果ては「戦国時代へのタイムスリップ」まで、荒唐無稽なものばかり。一見すると重大事件のように見えるものも、洋輔たちが向き合うと、それらはすべて「ちょっと面倒な日常」へと変換されてしまうのだ。

■松田龍平が成立させる、頑張らない探偵・洋輔の美学 本作の特異点は、ミステリーの定石である論理的な解決を、潔いほどに放棄している点にある。そもそも洋輔は、できるだけ面倒事には関わりたくないタイプだ。 象徴的だったのが第3話の「Mystery Cocoon of Quiz King」。不可解な連続殺人事件が発生するという、およそこのドラマらしからぬサイコサスペンスな導入で、現場には謎の暗号が残されていた。春藤から解読を依頼された洋輔は、シャーロック・ホームズのように鮮やかに謎を解く……かと思いきや、結局何もわからず、「暗号を見ていると吐きそうになる。もう見たくない」と匙を投げる始末。

おまけに、発明品が成功するとも限らない。第4話「Welcome to NISHIGAYA From 戦国」では、西ヶ谷町にタイムスリップしてきた真田十勇士のひとり穴山小助（三河悠冴）を戦国時代に送り返すため、不思議な石のパワーを使って即席タイムマシンを作る。だが土壇場になって小助が「帰りたくない！みんなとここにいたい！」と駄々をこねだし、結局石のパワー不足で戦国時代に戻れずじまい。

「発明したアイテムで解決したり、時に諦めたりする」（※1）と松田自身がコメントしている通り、このドラマは「成果を出さなければならない」「正解しなければならない」という現代人の呪縛を、驚くほど軽やかに解き放ってくれる。失敗しても、諦めても、温泉に入れば一日は終わる。そんな洋輔の姿は、タイパや効率ばかりが重視される今、何よりも得難い心の処方箋なのかもしれない。

そんな居心地の良さに惹かれてか、「ゆらぎや」にはどんどん人が増えていく。敏腕FBI捜査官だったのに、アメリカに戻らずなぜかここで居候しているマイク（村雨辰剛）や、前述の穴山小助など、時代も国籍も超えた面々が、当たり前のように食卓を囲んでいるのだ。

この不思議な引力の源泉にあるのが、主演の松田龍平と、脚本・監督を務める沖田修一の強固な信頼関係だ。映画『モヒカン故郷に帰る』（2016年）や『0.5の男』（2023年／WOWOW）ですでに実証済みのアウンの呼吸だが、松田本人が企画段階から参加した本作では、両者の作家性がより濃密に混ざり合っている。

松田龍平という俳優の凄みは、画面の中に“ただ、そこにいる”だけで成立させてしまう圧倒的な実存感にある。やる気があるのかないのか分からない、掴みどころのない洋輔というキャラクターは、松田の持つ浮遊感と、ふとした瞬間に覗かせる芯の強さがあって初めて成立する。彼が演じると、突飛な発明品も、西ヶ谷温泉のシュールな住人たちも、すべてが「ありそうな日常」として受け入れられてしまうから不思議だ。

全8話で構成される本作だが、沖田監督いわく「8話まであるが、その各話が、独立している。全然、テンションの違う話が8つある」（※2）とのこと。監督陣には沖田に加え、近藤啓介、東かほりといった気鋭の若手作家たちが参加している点も見逃せない。1話完結のオムニバス形式だからこそ実現した、各監督による異なるタッチや手触りのバリエーション。この先、西ヶ谷温泉という舞台がどう料理されていくのか、その味変を楽しめるのも、このドラマならではの贅沢と言えるだろう。

物語はこれから後半戦に突入し、さらなるカオスが予想される。金曜の深夜、私たちはまた西ヶ谷温泉の様子を覗き見てしまうだろう。一ノ瀬洋輔が、また何か役に立たないものを発明していることを期待して。

参照※1. https://www.tv-asahi.co.jp/tanteisan/intro/※2. https://note.com/tarundoruokita/n/nb12d2e1cc171（文＝竹島ルイ）