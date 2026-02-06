レスターに財務規則違反で勝ち点6剥奪処分…1年でのプレミア復帰目指すも3部降格危機
イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は5日、レスター(英2部相当)が2023-24シーズンまでの3年間で「収益と持続可能性に関する規則(PSR)」に違反したことを受けて勝ち点6の剥奪処分を決定した。レスターはチャンピオンシップの20位に転落している。
レスターをめぐっては規定の赤字を超過していることが指摘されていたなか、プレミアリーグからチャンピオンシップに降格したことでEFLが調査を引き継いでいた。『BBC』によるとEFLの規定では3年間で8300万ポンドまでの赤字が認められているものの、これを2080万ポンド超過したことが認定されたという。
その上で最大勝ち点12が剥奪される可能性があったが、EFLは「財務状況の改善」を考慮。勝ち点6の剥奪処分とすることで決定し、即時有効としている。
1年でのプレミアリーグ復帰を目指すレスターだが、今季のチャンピオンシップでは低迷している。今回の処分によって20位まで転落し、3部相当のリーグ1降格圏・22位のWBAとは同勝ち点で得失点差でなんとか上回る状況。一気に残留争いが本格化することになった。
レスターをめぐっては規定の赤字を超過していることが指摘されていたなか、プレミアリーグからチャンピオンシップに降格したことでEFLが調査を引き継いでいた。『BBC』によるとEFLの規定では3年間で8300万ポンドまでの赤字が認められているものの、これを2080万ポンド超過したことが認定されたという。
1年でのプレミアリーグ復帰を目指すレスターだが、今季のチャンピオンシップでは低迷している。今回の処分によって20位まで転落し、3部相当のリーグ1降格圏・22位のWBAとは同勝ち点で得失点差でなんとか上回る状況。一気に残留争いが本格化することになった。