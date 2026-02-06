「金メダル3個」目標の韓国、“先鋒”が早くも予選敗退危機　カーリング混合ダブルスで3連敗【ミラノ冬季五輪】

「金メダル3個」を目標にミラノ・コルティナ冬季五輪を戦う韓国選手団の流れが出だしから重い。“先鋒”として大会に挑んでいるカーリング混合ダブルス代表のキム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアが3連敗を喫し、早くも予選敗退の危機に陥っている。

カーリング混合ダブルス韓国代表のキム・ソニョン（江陵市庁）とチョン・ヨンソク（江原道庁）ペアは2月6日（日本時間）、イタリア・コルティナのコルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング混合ダブルス1次リーグ第3戦で、スイスのブライア・シュヴァラー＆ヤニック・シュヴァラーのペアに5-8で敗れた。

前日にスウェーデンに3-10、イタリアに4-8と連敗していた韓国は、この日も流れを変えることができなかった。

スイス戦も序盤から厳しい戦いを強いられた。韓国は中盤まで点の取り合いを続けて踏みとどまったが、後半に入るにつれて精度勝負で劣っていった。スイスは決定的なエンドごとに安定したストーンコントロールを見せて点差を広げ、韓国は最後まで追い上げの糸口をつかむことができなかった。

左からキム・ソニョン、チョン・ヨンソク（写真提供＝OSEN）

これにより、韓国は同じく3敗のチェコ、ノルウェーとともに最下位圏にとどまった。計10カ国が出場する混合ダブルスでは、全チーム総当たりの予選から上位4チームのみが準決勝に進出する。大会序盤の連敗は、順位争いにおいて大きな負担としてのしかかる。

それでもスケジュールは続く。キム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアは本日（6日）22時35分より、イギリスとの予選リーグ第4戦を戦う。残りの試合で反転のきっかけをつかめなければ、準決勝進出の可能性は急激に低くなる。

大会序盤で崩れた流れをどれだけ早く立て直せるかがカギとなる。連敗のトンネルに入ったカーリング混合ダブルス韓国代表が、イギリス戦を通じて巻き返しに成功できるかに視線が集まっている。

（記事提供＝OSEN）