&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、表参道で開催されているCHANEL（シャネル）の香水「チャンス オー スプランディド」の期間限定イベントを訪問。華麗なブラックコーデで姿を現した。

【動画】①&TEAM Kが抜群プロポーションでターン、投げキッス！②普段の香水の付け方を実演！

■&TEAM KがCHANELの香水イベントを訪問！

Kはハイネックにショート丈のジャケット、パンツを合わせた全身ブラックコーデで登場。サラサラの茶髪をなびかせて軽やかにウォーキングし、ターンしてから舌を出してポーズ。そしてカメラに向かって「チャンス」のボトルを見せてアピールし、投げキッスまでサービスした。引き締まったウエストや長い脚、顔の小ささなど、抜群のプロポーションを発揮している。

インタビューでは“チャンスを掴みたい時”に聴く曲を挙げ、その理由を紹介。また「チャンス」を纏いたいシチュエーションについても語っている。

SNSでは「CHANELぴったり」「オールブラック似合う男は最高」「脚長にしか履けないパンツ」「Kくんのえげつないスタイルが際立ちまくり」「上品でかっこいい」「カッコ良すぎる天才」「ビジュ良すぎる」と、大きな反響が起こっている。

■&TEAM K、普段の香水の付け方は？

またDrop tokyoの動画では、香水好きのKが、普段のフレグランスの付け方を実演している。