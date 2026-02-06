極洋 <1301> [東証Ｐ] が2月6日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.3％減の85.5億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の125億円→103億円(前期は108億円)に17.6％下方修正し、一転して5.1％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の83.2億円→61.2億円(前年同期は55.4億円)に26.4％減額し、増益率が50.3％増→10.6％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の43.8億円となり、売上営業利益率は前年同期の4.7％→4.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

