ツムラ <4540> [東証Ｐ] が2月6日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.2％減の319億円に減ったが、通期計画の345億円に対する進捗率は92.5％に達し、5年平均の87.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.5％減の25.9億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比31.8％増の154億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の23.7％→21.2％に低下した。



株探ニュース

