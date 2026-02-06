6日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比255.48円（0.47％）高の5万4073.52円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は797、値下がりは726、変わらずは68。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を121.33円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が60.17円、アドテスト <6857>が53.48円、ソニーＧ <6758>が29.25円、味の素 <2802>が24.20円と続いた。



マイナス寄与度は27.18円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が26.57円、リクルート <6098>が26.27円、ファストリ <9983>が24.87円、キッコマン <2801>が19.39円と並んだ。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は建設で、以下、電気機器、電気・ガス、石油・石炭が続いた。値下がり上位にはその他製品、医薬品、精密機器が並んだ。



株探ニュース

