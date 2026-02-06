6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.7％増の3522億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.7％増の2062億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 食品 <1617> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> など10銘柄が新高値。ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.10％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.69％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は12.93％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は12.16％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は9.30％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は8.56％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は8.44％安と大幅に下落した。



日経平均株価が255円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1353億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1276億900万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が178億1400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が140億8700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が113億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が87億200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が75億7600万円の売買代金となった。



