　6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　135352　　　 3.2　　　 49300
２. <1540> 純金信託　　　　 30457　　　21.7　　　 23665
３. <1542> 純銀信託　　　　 28270　　　-3.3　　　 36290
４. <1321> 野村日経平均　　 17814　　　50.9　　　 56160
５. <1357> 日経Ｄインバ　　 14087　　　12.5　　　　4980
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11329　　　14.4　　　 58560
７. <1579> 日経ブル２　　　　8702　　　14.8　　　 531.0
８. <1360> 日経ベア２　　　　7576　　　14.0　　　 122.4
９. <1306> 野村東証指数　　　7128　　 168.4　　　　3863
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6817　　　45.0　　　 827.0
11. <1328> 野村金連動　　　　6055　　　17.0　　　 17925
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　4757　　　15.1　　　 69420
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　4699　　　16.7　　　215050
14. <314A> ｉＳゴールド　　　4665　　　 7.1　　　 358.4
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　3276　　 135.9　　　　3133
16. <1541> 純プラ信託　　　　2768　　　43.7　　　　9280
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2477　　　 5.1　　　2058.5
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　2474　　 -14.1　　　　5585
19. <1308> 上場東証指数　　　2065　　 281.7　　　　3816
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1944　　　57.8　　　2168.0
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1856　　 131.7　　　　2056
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1771　　　41.3　　　 55940
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1715　　　96.9　　　 54670
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1650　　 437.5　　　 596.3
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1600　　　10.7　　　 75640
26. <1489> 日経高配５０　　　1598　　　20.0　　　　3183
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1480　　　26.4　　　　 201
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1449　　　67.1　　　 765.6
29. <1330> 上場日経平均　　　1341　　　42.5　　　 56230
30. <1615> 野村東証銀行　　　1235　　　 7.8　　　 632.8
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1189　　 417.0　　　 11510
32. <2244> ＧＸＵテック　　　1034　　 -25.0　　　　2887
33. <1358> 上場日経２倍　　　 998　　　63.9　　　 93600
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 980　　 115.9　　　 38760
35. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 964　　 143.4　　　　1204
36. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 952　　　17.8　　　 10365
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 951　　　40.7　　　 63800
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 882　　　 8.4　　　　1077
39. <2249> ｉＦＳＰＷベ　　　 744　　2380.0　　　 12050
40. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 707　　 -55.2　　　 377.0
41. <200A> 野村日半導　　　　 693　　 -64.5　　　　3009
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 677　　 102.1　　　 26375
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 644　　 163.9　　　 30600
44. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 632　　-100.0　　　 642.6
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 575　　　61.1　　　 145.3
46. <180A> ＧＸ超長米債　　　 563　　-100.0　　　 297.9
47. <1571> 日経インバ　　　　 486　　　68.8　　　　 386
48. <2091> 農中独債７Ｈ　　　 467　　-100.0　　　　4665
49. <1543> 純パラ信託　　　　 463　　 253.4　　　 71830
50. <1674> ＷＴプラチナ　　　 459　　 176.5　　　 27160
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース