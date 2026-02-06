ETF売買代金ランキング＝6日前引け
6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135352 3.2 49300
２. <1540> 純金信託 30457 21.7 23665
３. <1542> 純銀信託 28270 -3.3 36290
４. <1321> 野村日経平均 17814 50.9 56160
５. <1357> 日経Ｄインバ 14087 12.5 4980
６. <1458> 楽天Ｗブル 11329 14.4 58560
７. <1579> 日経ブル２ 8702 14.8 531.0
８. <1360> 日経ベア２ 7576 14.0 122.4
９. <1306> 野村東証指数 7128 168.4 3863
10. <1568> ＴＰＸブル 6817 45.0 827.0
11. <1328> 野村金連動 6055 17.0 17925
12. <1326> ＳＰＤＲ 4757 15.1 69420
13. <2036> 金先物Ｗブル 4699 16.7 215050
14. <314A> ｉＳゴールド 4665 7.1 358.4
15. <2644> ＧＸ半導日株 3276 135.9 3133
16. <1541> 純プラ信託 2768 43.7 9280
17. <1398> ＳＭＤリート 2477 5.1 2058.5
18. <1329> ｉＳ日経 2474 -14.1 5585
19. <1308> 上場東証指数 2065 281.7 3816
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1944 57.8 2168.0
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1856 131.7 2056
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1771 41.3 55940
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1715 96.9 54670
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1650 437.5 596.3
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1600 10.7 75640
26. <1489> 日経高配５０ 1598 20.0 3183
27. <1459> 楽天Ｗベア 1480 26.4 201
28. <1655> ｉＳ米国株 1449 67.1 765.6
29. <1330> 上場日経平均 1341 42.5 56230
30. <1615> 野村東証銀行 1235 7.8 632.8
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1189 417.0 11510
32. <2244> ＧＸＵテック 1034 -25.0 2887
33. <1358> 上場日経２倍 998 63.9 93600
34. <1545> 野村ナスＨ無 980 115.9 38760
35. <2865> ＧＸＮカバコ 964 143.4 1204
36. <1673> ＷＴ銀 952 17.8 10365
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 951 40.7 63800
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 882 8.4 1077
39. <2249> ｉＦＳＰＷベ 744 2380.0 12050
40. <1475> ｉＳＴＰＸ 707 -55.2 377.0
41. <200A> 野村日半導 693 -64.5 3009
42. <2559> ＭＸ全世界株 677 102.1 26375
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 644 163.9 30600
44. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 632 -100.0 642.6
45. <1356> ＴＰＸベア２ 575 61.1 145.3
46. <180A> ＧＸ超長米債 563 -100.0 297.9
47. <1571> 日経インバ 486 68.8 386
48. <2091> 農中独債７Ｈ 467 -100.0 4665
49. <1543> 純パラ信託 463 253.4 71830
50. <1674> ＷＴプラチナ 459 176.5 27160
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
