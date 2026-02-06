『タリーズ×トムジェリ』再び “ふたりでひとつ”を表現した新作ラテやコラボグッズが勢揃い
タリーズコーヒーは、アニメーションシリーズ「トムとジェリー」とのコラボレーション企画を、18日から期間限定で展開する。同シリーズとのコラボは2020年から続いており、今回もアメリカ発祥という共通点を生かした企画となる。
【画像】可愛すぎん…!?ベアフルもトムジェリに大変身！コラボ商品全部見せ
1940年の誕生以来、世代を超えて親しまれてきた「トムとジェリー」。今回のテーマは“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”で、日常にワクワク感を添えることを狙う。限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、“ふたりでひとつ”というトムとジェリーの関係性を重ねて開発された。
ドリンクは、ピーナッツバターの塩味とコクにエスプレッソを合わせ、ラスクの食感を加えた「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（税込750円／Tallサイズのみ）と、果肉感のあるストロベリーソースをトッピングした「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（税込750円／Tallサイズのみ）の2種類。いずれも限定デザインカップで提供される。
フードやグッズも充実する。ジェリーの大好物であるチーズを使った「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」（税込495円）や、「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」（税込320円）を用意。さらに、エプロン姿のキャラクターたちを描いたトートバッグやサコッシュ、マグキャップ、キャリーボトルなど、日常使いしやすいアイテムがそろう。
期間中は、ドリンクと一緒に購入できる数量限定グッズも登場する。第1弾として18日から「トムとジェリー ミニトート」（税込880円）、第2弾として25日から「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（税込990円）を展開し、いずれも発売初日は購入数制限が設けられる。
このほか、公式Xを使ったプレゼントキャンペーンや、公式アプリによるデジタルスタンプラリーも実施予定。スタンプラリーでは、抽選で14組28人をグリーティングイベントに招待する。
