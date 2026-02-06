ミュージシャンの布袋寅泰（64）が、「めいっ子」と呼んでいる俳優・中条あやみとの2ショットを披露した。

【映像】“めいっ子”中条あやみがプールサイドではしゃぐ姿

布袋寅泰、中条あやみとの2ショットを披露

「キリン一番搾り 糖質ゼロ」のCMに出演している中条。Instagramではプールサイドでカメラに向かって水をかけるCM撮影中のオフショットを公開している。

布袋はこのCMに中条のおじ役として出演しており、4日に更新したInstagramで「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？と思ったら、めいっ子の中条あやみさんでした！ロックなおじちゃん、カッコよかったでしょ？」と、45周年ライブ後に中条が来てくれたことを報告。

中条も「45周年を迎えられた布袋さんのライブに。会場の熱気に乗っかってCMの時のように おじちゃーんと叫んじゃいました。お誕生日おめでとうございました!!」と、2月1日に64歳になった布袋を祝福している。

ファンからは「オレもHOTEIをおじちゃーん！て呼んでみたいw」「ステキな2ショットです」「背も高いし、本当のめいっ子ちゃんに見えちゃう」など、様々な声が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）