北京銀のレールダム、お騒がせのジェイク・ポールと交際中

オランダのスピードスケート選手、ユッタ・レールダムが五輪開催地のミラノに向かった際の“超豪華”な移動が母国で猛批判を受けている。

レールダムは北京五輪の女子1000メートルで銀メダルを獲得しており、今大会でも有力なメダル候補。一方でお騒がせユーチューバーとして名を上げ、プロボクサーとしても活動するジェイク・ポールと交際中で、昨年婚約した。レールダム自身もインスタグラムのフォロワーが506万人。ミラノへの移動をプライベートジェットで行い、ポールと過ごす機内での様子や豪華な食事を公開していた。

英大衆紙「ザ・サン」の報道によると「ユッタ・レールダムは、冬季オリンピックにプライベートジェットで飛んだことについて、オランダのテレビ解説者から痛烈に非難された」のだという。

オランダ代表のほかの選手と離れての移動となったのを、サッ カーの元選手で現在はテレビ解説者のヨハン・デルクセン氏が猛批判。77歳の同氏は憤りをあらわにして「彼女は自分の意志で慎むべきだ。すでに、プライベートジェットなどすべてを備えた億万長者のような生活をしているのだから」「私から見れば、彼女の振る舞いは本当にひどい。高慢な人のようだ。もし私が彼女のコーチだったら、あんなことは絶対に許さない」と語った。さらに「次第にオランダ全体が彼女の振る舞いにうんざりし始めている」とも続けたという。



（THE ANSWER編集部）