子役・倉田瑛茉、姉との恵方巻き作り＆お手製“鬼のお面”ショット披露「可愛すぎる赤鬼発見」「姉妹仲良し」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】子役の倉田瑛茉の保護者とマネージャーによるInstagramが、2月4日に更新された。姉との恵方巻作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】西園寺さん子役「ほっこり」実姉が写り込んだ恵方巻き作りの様子
投稿では、倉田が海苔の上に具と酢飯を乗せ、ピースサインで笑顔を見せる姿などを公開し「お家ではお姉ちゃん達と一緒に恵方巻きを手作り」と報告。「えまちゃんは幼稚園で『鬼は外福は内〜』と豆まきしました」と、自作の赤鬼のお面を付けたショットも披露している。
この投稿に「可愛すぎる赤鬼発見」「恵方巻手作り楽しそう」「姉妹仲良し」「ほっこり」「美味しかったかな」「笑顔に癒やされる」などと反響が集まっている。
倉田は2020年1月11日生まれ。2023年、TBS系日曜劇場「下剋上球児」でドラマ初出演。2024年7月期のTBS系「西園寺さんは家事をしない」では、SixTONES松村北斗演じる楠見俊直の娘・楠見ルカ役を務め、脚光を浴びた。2025年には「35年目のラブレター」で映画初出演を果たし、4月期のカンテレ・フジテレビ系「あなたを奪ったその日から」などにも出演した。（modelpress編集部）
