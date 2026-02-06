ニトリは、幅約47.5cmのスリム設計で場所を取らない「236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫」を2026年1月下旬に発売しました。実売価格は5万9900円（税込）。

「236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫」

記事のポイント 冷蔵庫はコンパクトサイズがいいけど容量は欲しい…というニーズに合致したスリム設計の冷蔵庫。単身世帯や2台目用にも最適です。

本製品は、幅が約47.5cm、奥行きが約60.3cmのスリム設計。住まいのサイズや生活動線に配慮し、置きやすさを重視した設計で、ワンルームやコンパクトキッチンでもすっきりと設置できます。

定格内容積は、冷蔵室146L、冷凍室90Lと、スリムな本体ながらも容量はしっかり確保。冷凍食品や作り置きの収納にも対応しています。

庫内には高さ調節が可能なガラス棚を採用し、2Lペットボトルも収納できる整理しやすいドアポケットを搭載。冷蔵室の最下段には、保存する食材に合わせて温度の調節ができるマルチケースを備えています。

製氷皿に加えて貯氷ボックスも付属しており、作った氷をストックしておけるので便利です。

ニトリ 「236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫」 発売日：2026年1月下旬 実売価格：5万9900円（税込）

