テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ミラノ・コルティナ五輪が６日（日本時間７日未明）に開会式を迎えることを報じた。

金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「これからどういう形で日本人選手がメダルをとってくれるのかな、とすごく楽しみですし。そうするとすごく盛り上がってくる」と期待し、イタリアとは「ちょっと時差があってね。メインの試合の中継の部分というのは、なかなか厳しい時間帯なのかもわからないんだけど、寝不足期間にちょっとなる可能性がまた出てきたかなと思って…楽しみにしています」とコメントした。

続けて「冬のオリンピックって、やっぱりその夏と比べてね。正直、少し盛り上がりに欠ける部分あったりするんだけど、でも日本人選手たちって、すごく恵まれてない環境の中ですごく頑張ってるんですよ。つまり、スケートリンクの数だったり。例えばカーリングの会場なんていうのは、日本でほとんどないんだよね。そんな中、メダルを取る取らないって、すごいことだと思うんですよ」とし「選手たちが一人一人の、試行錯誤で」などと感心し「練習も世界唯一だったりとか。そっちのストーリーの方もすごく見どころだと思うんで。ぜひ盛り上げて、あのモーニングショーもたくさん情報を出してほしいなと勝手に思っています」と番組へ提言した。