I Don’t Like Mondays.、アジアツアーにタイ公演追加。全日程公開
I Don’t Like Mondays.が2026年3月より開催するアジアツアー＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞の全公演を発表した。
本ツアーでは既報の4ヶ国にタイ公演が追加発表され、シンガポール、台北、香港、タイ、韓国の5公演を駆け抜ける。台北以外はワンマン初の地域での開催だ。
I Don’t Like Mondays.はこれまでにも2024年と2025年に中国大陸ツアーを行い、2025年の中国大陸ツアーは、北京/成都/武漢/上海/深圳/広州を周り1,000から1,500人のチケット全公演が即完売。日本人離れした黒一色のスタイリッシュなビジュアルとサウンドはアジアでも注目を集めた。
また、日本での活動も今後多くの企画が用意されているとのこと。アジアからスタートする彼らの活躍に引き続き注目したい。
アジアツアー概要
▼SINGAPORE
日付：2026年3月1日（日）
会場：*SCAPE Ground Theatre
住所：2 Orchard Link, Singapore 237978
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://ticketmaster.sg/activity/detail/26sg_idlms
問い合わせ先：enquiry-sg@ckstarentertainment.com
一般チケット販売：1月19日(月)13:00 JST
▼TAIPEI
日付：2026年3月14日（土）
会場：MOONDOG
住所：福華大飯店 Howard Hotels
開場/開演時間：16:30 / 18:00
サイトURL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/667c9da6
問い合わせ先：ticket@baodaorecords.fun
一般チケット販売：1月17日（⼟）12:00 JST
▼HONGKONG
日付：2026年3月21日（土）
会場：MOM LIVEHOUSE
住所：B39 7 Seas Shopping Centre, 113-121 King’s Rd, North Point
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://www.tickets.neon-lit.com
問い合わせ先：business@neon-lit.com
一般チケット販売：1月13日(火)13:00 JST
▼THAILAND
日付：2026年3月22日（日）
会場：At.Bantadthong Art Space
住所：2030 Banthat Thong Road, Rong Mueang, Pathum Wan District, Bangkok 10330
開場／開演時間：18:00 ／ 18:30
サイトURL：https://www.eventpop.me/s/idontlikemondays-bkk
問い合わせ先：seenscenespace@gmail.com
一般チケット販売：2月6日 12:00（JST）
▼SEOUL
日付：2026年4月10日（金）
会場：Yes24 Wanderloch Hall (예스24원더로크홀)
住所：B3 Artreon, 129 Sinchon-ro, Seodaemun-gu, Seoul
開場/開演時間 - 18:00 / 19:00
サイトURL：https://wanderlochhall.com
お問い合わせ先：wanderloch.gig (instagram.com/wanderloch.gig/)
一般チケット販売日 ：COMING SOON
国内ライブ情報
▼＜Private Showcase Vol.4＞
2月23日（月・祝）
1st 14:30 / 15:00【BOYS ONLY CONSEPT SHOW】
2nd 18:30 / 19:00【ALL GENDERS+MEET & GREET】
会場は当選者のみに告知
▼＜New Single Release Party Vol.1＞
3月6日 (金)Spotify O-nest
開場/開演：19:00/19:30
関連リンク
◆I Don’t Like Mondays. オフィシャルサイト