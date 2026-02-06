３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

侍ジャパンはすでに発表されていたドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら３０人が変わりなく発表された。日本で発表された際に大谷のポジションは「投手」で登録されていたが、この日の発表では「ＤＨ」となった。

井端監督はこれまで、大谷のキャンプイン後の状態を見極めて起用法は判断するとして、大谷も二刀流での出場に意欲を示していたが、ドジャースのロバーツ監督が大谷はＷＢＣでは登板しないことを明言していた。

２３年の前回大会では「ＴＷＯ ＷＡＹ ＰＬＡＹＥＲ」（二刀流）のポジションで出場登録。全試合に「３番」でスタメン出場しながら、１次ラウンド初戦の中国戦、準々決勝のイタリア戦で先発し、決勝の米国戦でも抑えで登板して試合を締めくくるなど投打で躍動してチームを優勝に導いた。

２３年大会の大会要項では、「野手（投手以外）のＭＬＢ所属選手は、練習試合でも代表チームでは登板ができない。大会中は、ＷＢＣの大会本部に事前に許可をもらった場合を除いて登板できない」と定められていた。今大会も同様の規定で行われる場合、投げられるコンディションになった場合に事前に許可をもらうことはできるが、原則として登板しない可能性が浮上することになる。