週末は、2泊3日の寒波が列島にやってくる予想です。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か 最新の雪シミュレーション

きょうの3時間ごとの名古屋の天気と気温の変化をみてみると、日中は気温が上がり、正午に13℃、午後3時には12℃の予想となっています。

ただ、注意が必要なのが風。6mから10mの北西の風が強まってくる予想です。体感温度は風速1mで1℃下がると言われているので、特に夕方以降は風が冷たく感じると思います。

気温は上がりますが、山間部も含めて「なだれ」と「落石」に注意が必要です。暖かいと、この雪が一気に緩みます。現在、なだれ注意報が岐阜県の「美濃地方」「飛騨地方」に発表されています。

週末の寒波と雪の予想

きょうまでは暖かいですが、週末は寒波がやってくる予想です。そして、日曜日は雪が降るところがありそうです。日曜日の雪の予想を見てみます。

明け方から朝にかけて岐阜に、昼頃にかけて愛知県の一部にも雪雲が流れ込んでくるタイミングがありそうです。その後も断続的に雪の降るところがあり、午後になると三重県方面に流れ込んでいきます。

まだ雪が積もるかどうかは非常に難しいところですが、最新の情報を確認するようにしてください。

【週間予報】

3月並みの陽気はきょうまでです。土曜から寒波が襲来します。特に衆議院選挙の投開票日でもある日曜日は、岐阜県を中心に雪が降るでしょう。外出の際は、最新の気象情報を確認するようにしてください。