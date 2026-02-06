柿谷氏が解説を務めるFC東京対鹿島の注目選手は？

日本サッカー界にとって大きな変化が訪れる2026年。

2月7日には昨季のJ1王者鹿島アントラーズと、FC東京が明治安田生命Jリーグ百年構想リーグの開幕戦を彩る。注目の一戦は地上波日本テレビ系全国ネットで午後1時30分から地上波放送が決定。解説を務める元日本代表FW柿谷曜一朗氏が見どころを語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）

◇ ◇ ◇

目を見張った逸材がいた。1月、柿谷氏は沖縄で行われたFC東京のキャンプを現地で取材。サンフレッチェ広島とのトレーニングマッチで気になったのが昨季、明治大学から加入した2年目のボランチMF常盤亨太だった。

「僕はすごく好きな選手なんですよね。キャンプでも目立っていたし、恐らく評価を上げていると思う。高（宇洋）選手や橋本拳人選手もいるなかで、これからが楽しみ」

FC東京は積極的に補強に動き、柿谷氏が現役時代に徳島ヴォルティスで共にプレーした左サイドバックのDF橋本健人とGK田中颯が加入。松橋力蔵監督のアルビレックス新潟時代の教え子で「チルドレンが集まって起用もしやすいし、信頼できる選手。（橋本健人は）うしろで守ってどうこうの選手じゃない。左サイドの遠藤渓太選手やもし佐藤龍之介選手が出た場合、攻撃的なポジションを取れる。楽しみな配置になると思う」と期待した。

昨季のJ1王者・鹿島にも熱視線を送る選手がいた。常盤と同じく明大出身のルーキーMF林晴己（はるき）。「起用されたら面白い。ボランチは誰が出ても経験値があるので、林選手のイマジネーションで局面を打開することができる。百年構想リーグで若い選手を試すこともできるし、試合通じて成長できるシーズンにもなる。思い切って起用する可能性もありますよね」。若手ではユースから昇格したDF大川佑梧、高校2年生でプロ契約のFW吉田湊海とDF元砂晏翔仁ウデンバにも注目だ。

「大川選手や（吉田）湊海選手がどうやって試合に絡んでくるのかも楽しみ。昨年のネクストジェネレーションカップで指導した湊海は出るとしたら途中からでしょうし、後半から出場する選手は引き分けとなった場合（百年構想リーグのレギュレーションにより）PKを蹴ることになる。若手たちのPKも楽しみですよね」

百年構想リーグは6月に開催される北中米ワールドカップに向けて、重要な期間となる。昇降格がないことから若手にチャンスが巡ってくる可能性も高く「こんなチャンスは今後ないと思う。本当に圧倒的な活躍をして、調子を上げていけばW杯のサプライズにもなるかもしれない」。新戦力の台頭やPK戦、見どころ多い百年構想リーグだけに開幕から大きな盛り上がりを見せそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）