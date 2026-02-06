マンチェスター・シティ山下杏也加が13連勝に貢献した

イングランド女子1部のマンチェスター・シティは現地時間2月1日にリーグ第14節でチェルシーと対戦し、5-1で勝利を収めた。

なでしこジャパンGK山下杏也加はシュートストップだけでなく、“エデルソン顔負け”の高精度フィード連発で攻撃面でもチームに貢献した。

首位を独走中のシティと2位のチェルシーによる大一番となったが、この日はシティがリーグ6連覇中の女王を圧倒。前半のうちに2点のリードを奪うと、後半にさらに3点を追加するゴールラッシュで快勝した。これでリーグ戦怒涛の13連勝を飾り、2位に勝ち点11差をつけて首位を独走中だ。

シティのゴールマウスを守った山下は守備だけでなく、攻撃面でも存在感を示した。クラブの日本語公式Xは「チェルシー戦での山下は、ロングパスの成功数も話題となりました」「山下自身が尊敬する、エデルソンのような高精度のロングフィードをご覧ください」とプレーハイライト動画を公開。なでしこジャパンの守護神はシティでも活躍したブラジル代表GKエデルソン（現フェネルバフチェ）を彷彿とさせる左足の正確なキックでボールを味方の元へ何度も届けていた。（FOOTBALL ZONE編集部）