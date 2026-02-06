生理用ナプキン事業に参入したグループEXO（エクソ）の元メンバー、タオは売上高が1億5000万人民元（約33億8480万円）を超えたものの、まだ元本も回収できていない状態だと明らかにした。

5日、YouTubeチャンネル「勉強王真の天才 ホン・ジンギョン』の動画によると、タオは自身の近況について「生活も順調で、結婚もした」と語った。タオは2024年にSMルーキーズ出身の歌手兼俳優の徐艺洋と結婚した。

以前、タオは昨年3月に中国で起こった生理用ナプキンのリサイクル論争に激怒し、「生理用ナプキン工場を設立し、生産過程を24時間生中継する」と述べた。原材料の調達から包装まで、すべての過程を大衆の監督を受ける」とし、自ら生理用ナプキンブランドを手掛ける意向を示した。

これについてタオは「女性たちが生理用ナプキンを使用する際に安全に心配なく使えるようにしたかった」と述べ、「生理用ナプキン事業を行うことについて恥ずかしいとは全く思わない。私がこの仕事を選んだことは正しいと思い、非常に良いことだと感じている」と述べた。

タオは「これまでに約1億5000万個を販売した。総収益は約1億5000万人民元」としながらも、「純利益は多くない。まだ元本も回収できていない」と述べた。

その理由について「現在6つの工場生産ラインを運営しており、250億ウォン（約27億円）を投資した」とし、「外注工場に任せようとしたが信頼できず、共同経営者3人と資金を集めて工場の透明化を実現した。そのため、費用がかなりかかる」と説明した。

さらに「（男性が作った生理用ナプキンが）消費者に受け入れられやすかった理由はまさにこの点にある」と述べた。

タオは2012年にグループEXOとしてデビューした後、3年で所属事務所に対し専属契約の無効確認訴訟を提起し、グループを脱退した。その後、中華圏を中心に活動している。