日本漁業を追い詰めている最大の危機は、“人が消えている”ことだ。20年で就業者は半減。高齢化と人手不足が進む一方、現場は外国人労働力と機械化に頼らざるを得なくなっている。

漁業者は20年で半減

日本漁業は衰退の一途を辿っています。原因は複合的ですが、忘れてはならない深刻な要因は漁業就業者数の減少です（以下、数字は概数）。

2003年に24万人いた日本の漁業就業者は、2022年には12万人と20年で半減しました。就業者には、会社員ならとうに定年退職している高齢者が含まれるので、64歳以下に限って見ても、16万人から8万人と半減。働き盛りの54歳以下でも10万人から5万人と、やはり半減しています。

資源変動の影響がない養殖業で生産量が減少しているのも、就業者減が大きな理由です。人手不足から資源も漁場も利用されずに放置されるケースも現れています。専門家にはよく知られていることですが、資源の減少より漁業者が減り続けていることが水産業にとってより深刻な問題なのです。

ただ、生産量は漁業者ほどには減少していないので、この間の一人当たり生産量は26トンから32トンに増加、同じく一人当たり生産金額は624万円から1187万円にと、倍近くに増えています。数字は水産業に関わる統計を基に計算したものですが、漁業者が減る一方で一人当たりの利用海域や資源量が増え、操業を継続する漁業者はその規模を拡大させることで、生産性と収益性を向上させていると考えられます。

漁業者の減少には生産性向上というプラス面もあるのです。生産量がある程度維持されている限りは、そこまで悲観的にならないで良さそうです。

しかしこの先、総生産量が維持できないレベルまで漁業者が減ってしまうと、消費者にとっても大問題です。自給率が低下し、魚価は軒並み上昇します。こうした状況を防ぐ手立てはあるのでしょうか。

なぜ漁業就業者は減少するのか？

漁業就業者の減少にはさまざまな理由が考えられます。雇われて働く漁業従事者の場合、得られる所得が他の仕事に比較して少ない、長時間の野外労働は厳しく危険な作業が多い、コンビニもなくスマホの電波さえ届きにくい漁村の生活環境に耐えられない、などです。人手不足の現在、他の産業に就職するのは簡単ですから、やはり他の産業と比較した労働条件の劣位性が問題です。

自分で漁業を営む自営漁業者も減少しています。その理由としては漁業技術を習得することの難しさ、漁業を営む上での許可や権利を取得することの困難、燃油費など漁業資材の高騰、高価な漁船などに対する初期投資の大きさ、などが挙げられます。つまり、参入障壁の高さや漁業の採算性の低さがハードルになっているのです。

外国人労働力の導入、機械化による省人化

雇われの漁業従事者不足に対しては、いくつか策が講じられています。まず現在急速に進められているのが外国人労働力の導入です。水産庁によれば、2023年12月末時点で遠洋漁業には3689人の外国人乗組員が、沿岸漁業では漁業と養殖業を合わせて1892人の外国人技能実習生と2669人の特定技能1号在留外国人が就業しています。

合計すると8250人、漁業就業者の全体の7パーセントを占めます。陸上での水産加工業従事者においてはすでに全体の1割を超えました。

しかし、外国人労働力の導入についてはさまざまな問題が指摘されています。日本人の従事者と比較して劣悪な労働環境や低賃金などの待遇上の差別、伝統的な操業現場や漁村における文化的な衝突、行方不明になって不法在留者となる問題もしばしば起きています。

外国人頼みの漁業

北海道大学大学院水産科学研究院の佐々木貴文氏は2020年の論文で、このまま外国人労働力の導入が際限なく進めば、漁業に従事する日本人がいなくなることも予想され、産業の持続性確保に大きなリスクとなると指摘します。

日本の海で、日本人が食べる食料を生産するのに、外国人の力に頼らなければならない状況になりつつあることには筆者も危うさを感じます。しかし、それが現実となる日が近づいています。

そこでもう一つの策として、省人化・省力化機器の導入が図られてきました。水産庁が推進している「スマート水産業」もその一例です。大規模な漁業である沖合漁業や遠洋漁業では他に先んじて「スマート化」が進められており、かなり機械化されてきました。

また小規模零細な沿岸漁業でも様々な機械化が進められ、経営者によるワンマン操業が増えています。機械化が腕力や体力の要る船上労働の負担を軽減し、高齢漁業者の一人乗りでも操業を維持できるようになりました。

それ自体はいいことに見えますが、機械化によるワンマン操業が増えた結果、若い世代を同乗させながら技能を継承していく機会が失われてしまいました。

漁業の未来は…

自営漁業経営者は十分な経験を積んだ後で自立して到達する地位で、例えば息子が跡を継ぐ場合でも、多くは数年間、親子で操業する時期を経験してから代替わりするのが一般的です。自然相手の産業である漁業では、柔軟な判断や臨機応変な行動など、機械化できない部分が依然として多く存在し、そこはどうしても人間の経験値に頼らざるを得ません。それは実際に操業を手伝うことでしか得られないものです。

もちろん、機械化は生産性向上に大きく貢献し、今後も進められるべきものです。若者を漁業に着業させていく上でも、機械化による船上労働の負担軽減や操業時間の短縮は大切です。

しかし、技術の習得や担い手育成という面ではマイナス効果もあるようです。機械化を進めながら、他方で技術習得の機会や経験をいかに漁業後継者に提供していくのかがこれからの課題です。

