俳優の桃井かおり（74）が5日、Instagramを更新。「どちらも大切な1食」とつづり、夫と自分どちらの希望にも沿った2種類の手料理を披露し、様々な反響が寄せられている。

【映像】桃井かおり、夫婦ショット＆愛妻料理（複数カット）

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、後ろから抱きつき顔を寄せ合う写真や、夫の誕生日のお祝いでワイナリー巡りをした様子、車で外出した際の2ショットなど仲むつまじい夫婦の姿を見せている。

また、「きのうの漬け丼と貝割れご飯、もう一度まるでおんなじに再現して！」という夫からの“初めてのお願い”で作った手料理や、「ニンジンとショウガのスープ。朝はこれだけでも流し込んでくれれば母は安心する。そうもう旦那は可愛いおじいさんで、ワラシはこのおじいさんの母になりつつある不条理」と、夫婦の関係性をおちゃめにつづった2人分の朝食なども披露している。

桃井かおり、2種類の手料理を披露

5日の投稿では、「“ただ温かいうどん！”な連れと“ただ冷たい大根おろしうどん”が食べたい我。でもどちらも大切な1食。（ここで歩み寄る必要がどこにある？そうだね2種作りゃいいじゃん？）うん？」と、夫と自分の希望に沿って作った、天ぷらなどをのせた温かいうどんと冷たいうどんを披露した。

この投稿にファンからは、「愛ですなぁ〜」「旦那さんが羨ましい」「毎回楽しみ かおりレストラン」「お店のメニューにありそう」「桃井さんの手にかかれば豪華」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）