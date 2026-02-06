レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（48）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。結婚願望について語った。

「恋愛経験がないことがコンプレックス」という女性の悩みを受けて、浜口は「恋人に出会うこともご結婚されることもタイミングだから」とポツリ。番組MCの「南海キャンディーズ」山里亮太は「自分にその縁が今ないっていうのは恥ずかしいことじゃなくて、その分、楽しいことがあれば十分」と思いやった。

すると浜口は「私なんか、いつも“結婚したい、結婚したい”って言ってますけど、もう何年も結婚できてない」とぶっちゃけ。「それがもう面白くなってきちゃってるので、自分でも」といい、「ドハマり中なので、1人で生きま〜す！アラフィフで〜す！」と“宣言”した。

しかし「でもそれで、さぁここから。誰かに出会うのも面白みがある。ここからこじ開けてくれる人、どこかで射止めてくれる人、どこなんだ？っていう人生の楽しみ、面白みがある」と続け、「私は堂々としたほうがいいと思います」と語っていた。