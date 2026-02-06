〈「スマホの電波さえ届きにくい漁村の生活に耐えられない」漁業で飯を食う人が20年で“半減した”残念な理由〉から続く

「できれば、楽して稼ぎたい」――。そんな本音を抱く若者が増える中、漁業は“選ばれない仕事”になりつつある。Z世代の価値観は、なぜ海から遠ざかっているのか。鹿児島大学教授の佐野雅昭氏の新刊『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

Z世代は「しんどい」漁業を選ばない

私は今、いわゆる「Z世代」に水産学を教えています。「Z世代」は1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代を指し、生まれた時からインターネットの利用が可能な初めての世代、「デジタル・ネイティブ世代」とも呼ばれます。パソコンよりもスマホを使いこなし、ソーシャルメディアもこの世代を中心に発展しています。

この世代は義務教育や中・高等教育の間にコロナ禍を経験し、思春期に長期間のリモート授業や部活動停止など、コミュニケーション機会の喪失を経験した世代です。そのためスマホへの依存度が高く、リアルな経験よりもバーチャルな情報を好み、自分のスマホ画面上の情報だけが世界のすべてだと偏った認識をする傾向が強いともいわれます。

確かにコロナ禍以降、若者の行動様式や職業観が大きく変化したように筆者も感じています。私は食品ビジネスを研究対象にしており、日本中の水産企業や食品関連企業と日常的な交流があります。また、20年以上にわたり大学で就職支援を担当し、数百名を超える学生の就職活動に関わってきました。

その中で感じるのは、近年、学生の職業観として、肉体的・精神的な痛みを伴う「しんどい」仕事からなるべく遠ざかる一方、投資などで不労所得を得たい、要するに「楽して儲けたい」という傾向が増していることです。

動画サイトにあふれるそうした働き方が現実に可能で、賢い選択だと信じているのです。さらに言えば、「儲からなくてもいいので楽な方がよい」という傾向も強まっています。こうした世代で、漁業という見るからに楽ではない職業に就こうとする若者は多くはありません。これまでのやり方では漁業就業者は確保できないと思います。

若者が「働きたい組織」の特徴を見ると…

リクルート社の「就職みらい研究所」は日本最大級の学生就活プラットフォーム「リクナビ」を通じて就活生への調査を行い、現代の大学生の職業観を「大学生・大学院生の『働きたい組織』の特徴」として毎年ネット上で公表しています。

そこから読み取れるのは、（1）ワークライフバランスの重視、（2）若齢時における給与水準（初任給）の重視、（3）地域定住化志向の拡大、（4）伝統性・安定性志向、（5）個人生活の重視と仕事上の責任の回避、などで、現代の若者世代の特徴が如実に示されています。これらは私の実感とほぼ一致し、どれもが漁業の新規就業者獲得にとって高いハードルになります。

こうした若い世代の職業観を十分に理解し漁業現場が対応をとるか、あるいはそれには当てはまらない希少な人材を何とか確保できなければ、日本漁業の担い手不足は深刻化するばかりです。

漁業を職業の選択肢にするために

多くの漁業は労働条件や賃金では他産業にとても敵いませんし、待遇面の課題改善は現実的に不可能だと思います。漁業は自然を相手にした産業であり、働き方、働く場所、採算性はいずれも海や天候、水産資源という自然そのものが決定するからです。

だとすれば、開き直るしかありません。他の産業にはない、漁業独自の魅力を打ち出し、それに共感する若者をターゲットにして、とがった人材を獲得しなくてはなりません。

海と自然、漁村社会で生活することの豊かさ、楽しさ、自然と共生する自己疎外感のない労働の素晴らしさなど、漁業でしか得られない魅力はいくつもあるはずです。そこを徹底的にアピールし、それに反応する数少ない若者を掬い取るような戦略が必要です。

（佐野 雅昭／Webオリジナル（外部転載））