2月5日、TRFのDJ KOOがInstagramを更新した。

【写真】パーク内を楽しむ笑顔SHOTも公開

DJ KOOは、自身のInstagramアカウントにて、「家族でユニバ！！スーパー・ニンテンドー・ワールドめっちゃ楽しい！ミニオンも古参のジョーズも！チュリトスも！」「全部最高だけど！キャスト皆さんの笑顔のおもてなしに心癒された」とコメントし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告しつつ、娘と妻との笑顔の家族SHOTを公開。

続けて、「パーク内で僕を発見してくれる人も多くてw 掛けられる言葉第一位は『本物ですか！？』 はい、ホンモノ DO DANCE！！」「休日の一日 家族との楽しい思い出は一番の宝物ですね！！ 超最KOOのポジティブパワー充電出来ました」などと綴っていた。

また、同日の別投稿でも、パーク内の各スポットやグルメを楽しむ笑顔SHOTなどを複数掲載し、「凄く楽しめたのでw皆さんのご参KOOになればです！！」とコメントしていた。

これらの投稿に対し、ファンからは、「素敵な写真」「最高の思いDEになりそうですね♪」「家族時間で過ごすKOOさん素敵」「ナイス スリーショット」「USJ満喫いいですね」などのコメントが集まっている。

DJ KOOは、トータルCDセールスが2100万枚を超えるTRFのDJ兼リーダーで、現在も精力的に活動を続けている。また、自身のSNSでは、家族仲の良さを感じさせる投稿をすることも多い。

画像出典：DJ KOOオフィシャルInstagramより