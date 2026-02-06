200円は買いだめ確定！タフで軽くて扱いやすい！省スペース収納が叶う便利ハンガー
商品情報
商品名：ステンレスズボンハンガー
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：縦40cm×横31cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480171609
クローゼットで省スペース収納が叶う！ダイソーの『ステンレスズボンハンガー』
クローゼットを開けるたび、ズボンが場所を取りすぎているのが地味にストレスでした。畳むとシワが気になるし、1本ずつハンガーに掛けるとスペースが足りない…。
もう少しすっきり収納できたらいいのに…と思いながらダイソーをチェックしていると、良さそうな商品を発見。今回は、こちらの『ステンレスズボンハンガー』をご紹介します。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、ハンガー売り場に置かれていました。
ズボンを5本同時に掛けられる作りになっているのが特徴。省スペースに収納することができ、クローゼット整理に役立ちます。
見た目はしっかりしていますが、手に取ってみると驚くほど軽くて扱いやすいです。
また、ステンレス製ですが重さはほとんど気になりません。それでいて耐荷重は約2kgまで対応しているとのことで、作り自体はかなりタフそうです。
実際にズボンを5本まとめて掛けてみると、重なり合った状態でも思った以上に取り出しやすいです。
フックの先端には保護キャップが付いていて、ポールを傷つけにくい配慮がされているのも好印象です。
必要なズボンをサッと引き抜くだけ！身支度もスムーズで使いやすい◎
必要な1本をサッと引き抜くだけで済むので、朝の身支度もスムーズ。全部を外さなくていいのは、想像以上に楽でした。クローゼットの中も縦のスペースを活かせるので、以前より余裕が生まれたのが嬉しいポイントです。
ズボン以外にも、マフラーやストールなどの小物をまとめて掛けるのにも使えて便利。季節物を一か所に集められるので、衣替えのときにも活躍してくれそうです。
ただし、ズボンを掛ける部分には滑り止めが付いていません。その分、掛ける動作はとても簡単ですが、素材によっては少し滑りやすさを感じることもありました。
この点は好みが分かれそうで、ラクさを取るか安定感を取るか、悩ましいところです。
220円でここまで収納力が上がるなら、取り入れて損はないアイテムだと思いました！クローゼットの省スペース化を考えている方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。