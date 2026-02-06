200円は買いだめ確定！タフで軽くて扱いやすい！省スペース収納が叶う便利ハンガー

クローゼットを開けるたび、ズボンが場所を取りすぎているのが地味にストレス。畳むとシワが気になるし、1本ずつハンガーに掛けると場所を取りますよね。もう少しすっきり収納できたらいいのに…そんな願いを叶えてくれるハンガーをダイソーで発見しました！ズボンを同時に5本掛けられる優れもの♡200円でお手頃です！

商品情報

商品名：ステンレスズボンハンガー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：縦40cm×横31cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480171609

クローゼットで省スペース収納が叶う！ダイソーの『ステンレスズボンハンガー』

クローゼットを開けるたび、ズボンが場所を取りすぎているのが地味にストレスでした。畳むとシワが気になるし、1本ずつハンガーに掛けるとスペースが足りない…。

もう少しすっきり収納できたらいいのに…と思いながらダイソーをチェックしていると、良さそうな商品を発見。今回は、こちらの『ステンレスズボンハンガー』をご紹介します。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、ハンガー売り場に置かれていました。

ズボンを5本同時に掛けられる作りになっているのが特徴。省スペースに収納することができ、クローゼット整理に役立ちます。

見た目はしっかりしていますが、手に取ってみると驚くほど軽くて扱いやすいです。

また、ステンレス製ですが重さはほとんど気になりません。それでいて耐荷重は約2kgまで対応しているとのことで、作り自体はかなりタフそうです。

実際にズボンを5本まとめて掛けてみると、重なり合った状態でも思った以上に取り出しやすいです。

フックの先端には保護キャップが付いていて、ポールを傷つけにくい配慮がされているのも好印象です。

必要なズボンをサッと引き抜くだけ！身支度もスムーズで使いやすい◎

必要な1本をサッと引き抜くだけで済むので、朝の身支度もスムーズ。全部を外さなくていいのは、想像以上に楽でした。クローゼットの中も縦のスペースを活かせるので、以前より余裕が生まれたのが嬉しいポイントです。

ズボン以外にも、マフラーやストールなどの小物をまとめて掛けるのにも使えて便利。季節物を一か所に集められるので、衣替えのときにも活躍してくれそうです。

ただし、ズボンを掛ける部分には滑り止めが付いていません。その分、掛ける動作はとても簡単ですが、素材によっては少し滑りやすさを感じることもありました。

この点は好みが分かれそうで、ラクさを取るか安定感を取るか、悩ましいところです。

220円でここまで収納力が上がるなら、取り入れて損はないアイテムだと思いました！クローゼットの省スペース化を考えている方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。